Yol verme tartışması kanlı bitti! Şüphelinin ifadesi pes dedirtti! “Bir anlık öfkeyle...”

Olay, 27 Ağustos'ta merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü Taha Humsi, trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsü Cihan Olcay'ın, iddiaya göre, aracının önünü kesti. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olcay, tabancayla Humsi'yi vurup, kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ambulansla hastaneye götürdüğü Humsi, öldü.

Taha Humsi

"MAKAS ATARAK İLERLİYORDU"

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelinin, Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirleyen polis, adrese yapılan baskında Cihan Olcay'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Olcay, ifadesinde, "Trafikte makas atarak ilerliyordu. Tepki gösterince önümü kesti. Bir anlık öfkeyle ateş ettim" dedi. Olcay tutuklanarak cezaevine gönderildi.