Haberler Yaşam Haberleri Yola dökülen yağ kaza yaptırdı
Giriş Tarihi: 25.07.2026

Yola dökülen yağ kaza yaptırdı

Yola dökülen yağ kaza yaptırdı
  • ABONE OL
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kamyonetin kasasından yola dökülen zeytinyağı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 otomobil hasarlı kaza yaptı. Emek Mahallesi Albayrak Caddesi'nde seyir halindeki B.M. idaresindeki 23 HC 514 plakalı kamyonetin kasasında bulunan zeytinyağı yola döküldü. Kayganlaşan yolda ilerleyen F.O. yönetimindeki 26 KK 263 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki 26 AOH 476 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Otomobillerden biri orta refüje çıkarak durabilirken, diğeri yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra bahçeye düştü. İHA Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Yola dökülen yağ kaza yaptırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA