Yolcu minibüsü ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 araç hasar gördü

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İzzettin K. yönetimindeki yolcu minibüsü, önünde ilerleyen aracı sollamak istedi. Karşı şeride geçen minibüs, Erdoğan Ö. yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki araçlara çarptı. Kazada Suzan A., Deniz E. ve Döne C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör