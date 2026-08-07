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Giriş Tarihi: 7.08.2026 19:17

Yolcu minibüsü ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 araç hasar gördü

İstanbul Kağıthane’de yolcu minibüsü, önündeki aracı sollamak isterken karşı yönden gelen İETT otobüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolcu minibüsü ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 araç hasar gördü
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İzzettin K. yönetimindeki yolcu minibüsü, önünde ilerleyen aracı sollamak istedi. Karşı şeride geçen minibüs, Erdoğan Ö. yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki araçlara çarptı. Kazada Suzan A., Deniz E. ve Döne C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL

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Yolcu minibüsü ile İETT otobüsü çarpıştı: 6 araç hasar gördü
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