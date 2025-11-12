Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 10.00 sıralarında Köyceğiz ilçesine seyir halinde olan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 15 yaralı, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.