Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

Giriş Tarihi: 12.11.2025 11:15

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada yaralanan 15 yolcu hastanede tedavi altına alındı.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 10.00 sıralarında Köyceğiz ilçesine seyir halinde olan yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 15 yaralı, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

