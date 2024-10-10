Yolcu minibüsünde kan donduran cinayet

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan Enes Yiğit Toraman (29) öldü. Olay dün Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden mnibüsünde meydana geldi. V.A. (39), minibüse bindiğinde husumetlisi olduğu öğrenilen Toraman'ı fark edince hızla yanına giderek defalarca bıçakladı. Saldırgan daha sonra Toraman'ın boğazını keserek araçtan inerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Toraman'ın hayatını kaybettiği öğrenilirken, polis ekipleri, saldırganı bir halk otobüsünde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.