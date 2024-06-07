Yolcu otobüslerinde emekliye yüzde 20 indirim denetimi

Emeklilere şehirlerarası ulaşımda yüzde 20 indirim uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından denetimler de başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ekipleri dün 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsleri denetledi. Otogar çıkışında durdurulan araçların evraklarını kontrol eden ekipler, ardından yolcuların biletlerine de baktı. Ekipler, yolcuları indirim hakkında bilgilendirdi.Denetim Şube Müdürü Faruk Oğuzhan, "Tüm emekliler yüzde 20 bilet indiriminden yararlanma hakkına sahip. Kurala uymayan firmaları tespit ettiğimizde, yetki belgesine Karayolu Taşıma Y0önetmeliği kapsamında 5 uyarma ceza puanı veriyoruz. Firma 2 bin TL civarındaki parayı yatırarak uyarma cezasını kaldırabiliyor. Vatandaşlar, yüzde 20 indirim yapmayan firmaları, bakanlığımızın internet sitesinden bize şikayet edilebiliyor. CİMER aracılığıyla da bu şikayetleri yapabilirler. Şikayetleri mutlaka değerlendiriyoruz. Firmanın savunmasını alıyoruz" diye konuştu. DHA