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Giriş Tarihi: 2.08.2026 23:28

Yolcu otobüsü alev aldı! Alevler büyümede söndürüldü

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Sevindikli mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Şoförün dikkati sayesinde yolcular hızla tahliye edilirken, alevler diğer sürücülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

ABBAS ÇAKAR
Yolcu otobüsü alev aldı! Alevler büyümede söndürüldü
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Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arızanın hemen ardından motor kısmından yoğun dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden otobüs sürücüsü, aracı hemen emniyet şeridine çekerek güvenli bir şekilde durdurdu. Motor kısmını kontrol etmek isteyen sürücü, alevlerin yükseldiğini görünce vakit kaybetmeden otobüsteki yolcuları tahliye etti.

Tahliye sırasında yoldan geçen diğer araç sürücüleri de yangına duyarsız kalmadı. Araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale eden sürücüler, yangını otobüsün tamamını sarmadan kontrol altına alarak söndürdü. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otobüste soğutma çalışması gerçekleştirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KOCAELİ

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Yolcu otobüsü alev aldı! Alevler büyümede söndürüldü
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