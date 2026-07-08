Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden Durmuş Ali G. yönetimindeki şehirler arası yolcu otobüsü, dün sabah saat 05.00 sıralarında, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 38 yolcu ile 2 şoför ve bir muavin otobüsten çıkarılarak hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Tekmile Atasun (92) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

MOTOSİKLET ÇARPTI

Hatay'ın Defne ilçesinde ise Gökmen Gümüş'ün (32) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuk babası Sedat Attila Sarıoğlu'na(45) çarptı. Sarıoğlu olay yerinde, çarpmayla birlikte yola savrulan motosiklet sürücüsü Gümüş ise kaldırıldığı hastanede öldü.

MİKSERİN ALTINDA KALDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde de yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Feriştah Kaya (60), kendisine yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden beton mikserinin altında kalarak öldü. İzmir'in Ödemiş ilçesinde de cuma günü kontrolünü kaybettiği otomobille ağaca çarpan Mustafa İltaş (25), tedavi gördüğü hastanede öldü.