Yolcu otobüsü devrildi! 40 kişi yaralandı

Şanlıurfa-Suruç karayolu üzeri gişeler mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsü devrildi. Edinilen bilgiye göre, Van'dan Hatay'a gitmekte olan Van firmasına yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından şarampole devrildi.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda Jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri devrilen otobüste sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaralılar, uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 40 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞANLIURFA VALİSİ HASTANEDE YARALILARI ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Vali Şıldak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolunda Karaköprü İlçemiz sınırlarında sabah saatlerinde bir yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız en hızlı şekilde hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. 1 yolcu hariç yaralılarımızın genel sağlık durumları iyidir. Bütün yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."