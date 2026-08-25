Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 39 yaralı

Kaza, Kayseri'nin Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Şırnak'ın Cizre ilçesinden Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan Cizre Nuh Turizm'e ait, Mustafa A. yönetimindeki yolcu otobüsü ile benzin yüklü yakıt tankeri taşıyan tır kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs ve tanker yan yatarken, tankerde bulunan yakıtın bir bölümü yola döküldü. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

39 KİŞİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazada otobüste bulunan yolcuların da aralarında olduğu toplam 39 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kayseri'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sırasında güvenlik amacıyla bölgede önlemler alınırken, yola dökülen yakıt belediye ekipleri tarafından temizlendi. Kazanın ardından ulaşımda bir süre aksama yaşanırken, ekiplerin çalışmalarıyla yol yeniden güvenli hale getirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.