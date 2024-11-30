Yolcu otobüsünde 2 valiz dolusu uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde 2 valiz dolusu uyuşturucu hap bulundu. 57 bin 690 adet uyuşturucu Amasya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 57 bin 690 adet uyuşturucu hap ecza ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri durdurduğu bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Ekipler iki valizin içinde toplam 57 bin 690 adet uyuşturucu hap ve 63.55 gram uyuşturucu madde tespit etti. Çantaların sahibi olan iki şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.