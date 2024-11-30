Yolcu otobüsünde 2 valiz dolusu uyuşturucu ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı

Amasya’da yapılan uyuşturucu operasyonunda bir yolcu otobüsünde 3 valiz içine saklanmış 57 bin 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.