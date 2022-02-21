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Giriş Tarihi: 21.2.2022 19:42 Son Güncelleme: 21.2.2022 20:01

Yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi

Bitlis’te durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 Kilo 200 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Tatvan Küçüksu Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde yapılan aramada; 5 parça halinde 5.200 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ile ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmiş, 1 şüpheli tutuklanmış, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla, uyuşturucu madde türevlerinin ticaretini yapan veya sosyal medya aracılığı ile alenen özendiren şahıslarla, yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkının da desteği ile kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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Yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi
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