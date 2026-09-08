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Giriş Tarihi: 8.09.2026 13:00

Yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Burak kurtarılamadı

Bolu'da yolcu otobüsüyle çarpışıp takla atan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Burak Çınar (19), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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DHA Yaşam
Yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Burak kurtarılamadı
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Bolu'da geçen cumartesi Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde feci kaza meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç, takla attı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Çınar, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan, yolcu otobüsünün kontrolden çıkan hafif ticari araca çarptığı an, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BOLU

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Yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Burak kurtarılamadı
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