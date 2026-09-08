Yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi Burak kurtarılamadı

Bolu'da geçen cumartesi Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde feci kaza meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç, takla attı.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Çınar, dün gece saatlerinde yaşamını yitirdi.