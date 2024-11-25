Yolcu uçağının motoru alev aldı

Rus yolcu uçağının Antalya Havalimanı'na inişi sırasında sol motor bölümünün alev alması heyecanlı dakikalar yaşanmasına neden oldu. Azamut Havayolları'na ait 'Sukhoi Superjet 100' tipi uçakta piste teker koyduğu anda başlayan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. 89 yolcu ve 6 mürettebat hızla tahliye edilirken, yangın da dakikalar içinde söndürüldü. Ardından uçak park pozisyonuna alındı. Yangının tam iniş sırasında meydana geldiğini belirten Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri, Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, "Yolcular yara almadan tahliye edildi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi. Bazı yolcuların yaşadıkları korku nedeniyle fenalık geçirdiği ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kayededildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.