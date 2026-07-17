Yolculuk faciaya dönüştü: Şarampole uçan otomobilde 2 kişi can verdi!

Yenice ilçesi ile Balya arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazasında Burak Kocakaya yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Yenice Gümüşler Deresi'ne yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.