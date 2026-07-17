Yolculuk faciaya dönüştü: Şarampole uçan otomobilde 2 kişi can verdi!

Yenice ilçesi ile Balya arasındaki karayolunda meydana gelen trafik kazasında Burak Kocakaya yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre yükseklikten Yenice Gümüşler Deresi'ne yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şerife Demiral
Araçta bulunan Şerife Demiral olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Burak Kocakaya da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.