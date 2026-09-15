Bakırköy’de seyir halinde olan İETT otobüsü alev alev yandı

Yangın olayı dün saat 16.00 sıralarında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen Seyit Sucu idaresindeki otobüs, Bakırköy mevkisinde alev aldı.
Durumu fark ederek otobüsü yan yola çeken ve otobüsteki yolcuları tahliye eden sürücü, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede otobüsü saran alevlere müdahale etti.
Yangın sebebiyle yan yol bir süre araç trafiğine kapandı. Yangın söndürüldü, otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.