Bakırköy’de seyir halinde olan İETT otobüsü alev alev yandı

Durumu fark ederek otobüsü yan yola çeken ve otobüsteki yolcuları tahliye eden sürücü, alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede otobüsü saran alevlere müdahale etti.

Yangın sebebiyle yan yol bir süre araç trafiğine kapandı. Yangın söndürüldü, otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.