Yolda ters yöne giren cip iş yerine daldı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Cipin sürücüsü, ters yönden caddeye dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine araç, refüjü aştıktan sonra telefon ve aksesuar satışı yapılan bir iş yerine girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen yayaların aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, hasar gören cip çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'BURADA HER GÜN KAZA OLUYOR'

Esnaf Hasan Karamanlı, "Karşı yoldan ters yöne bandın üzerinden geçerken hakimiyetini kaybetti. Fren yerine gaza basınca dükkana çarptı. Kimseye bir şey olmadı ama bir kadının ayağı zedelendi sadece. Sürekli oluyor, buraya bir önlem almaları gerekiyor. Burada her gün kaza oluyor" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör