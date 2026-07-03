Yoldan geçerken kurşunların hedefi olmuştu: 17 yaşındaki Beratcan’ın katilleri tutuklandı

Olay, 1 Temmuz günü akşam saatlerinde Gebze Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada silahlar ardı ardına patladı. Açılan ateş sonucu 17 yaşındaki Beratcan Başboğa, Y.B. (20) ve o sırada caddeden geçmekte olan yaya M.K. (45) kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan 17 yaşındaki Beratcan Başboğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan yaya M.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, yaralı yollardan Y.B. ise hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edildi.

SALDIRI İÇİN MOTOSİKLET GASP ETMİŞLER

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet, kasten yaralama ve olayda kullanılmak üzere S.D. isimli şahsa ait motosikletin yağma (gasp) edilmesi olayına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, kanlı olaya karıştıkları tespit edilen S.K., F.K., C.A., Ö.K., E.K. ve Y.A. isimli 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gebze Adliyesine sevk edildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan S.K., F.K., E.K. ve Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler C.A. ve Y.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.