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Giriş Tarihi: 3.07.2026 12:32

Yoldan geçerken kurşunların hedefi olmuştu: 17 yaşındaki Beratcan'ın katilleri tutuklandı

Kocaeli Gebze ilçesinde gerçekleşen, 17 yaşındaki Beratcan Başboğa'nın hayatını kaybettiği ve yoldan geçen bir vatandaşın da aralarında bulunduğu 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyetin düzenlediği operasyonla yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, saldırıda kullanmak üzere bir vatandaşın motosikletini de gasp ettikleri belirlendi.

ABBAS ÇAKAR
Yoldan geçerken kurşunların hedefi olmuştu: 17 yaşındaki Beratcan’ın katilleri tutuklandı
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Olay, 1 Temmuz günü akşam saatlerinde Gebze Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada silahlar ardı ardına patladı. Açılan ateş sonucu 17 yaşındaki Beratcan Başboğa, Y.B. (20) ve o sırada caddeden geçmekte olan yaya M.K. (45) kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan 17 yaşındaki Beratcan Başboğa, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan yaya M.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, yaralı yollardan Y.B. ise hastanedeki işlemlerinin ardından taburcu edildi.

SALDIRI İÇİN MOTOSİKLET GASP ETMİŞLER

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet, kasten yaralama ve olayda kullanılmak üzere S.D. isimli şahsa ait motosikletin yağma (gasp) edilmesi olayına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, kanlı olaya karıştıkları tespit edilen S.K., F.K., C.A., Ö.K., E.K. ve Y.A. isimli 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gebze Adliyesine sevk edildi. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan S.K., F.K., E.K. ve Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler C.A. ve Y.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#KOCAELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #GEBZE

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Yoldan geçerken kurşunların hedefi olmuştu: 17 yaşındaki Beratcan'ın katilleri tutuklandı
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