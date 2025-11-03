Yoldan geçerken öldürüldü! Korneaları iki kişiye ışık oldu...

Korkunç cinayet Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bankta alkol alan bir kişi yoldan geçenlere sözlü ve fiziksel olarak saldırıda bulunmaya başladı. Üzerinde bulunan bıçağı çıkaran ve kaldırımda yürümekte olan vatandaşların üzerine yürüyen saldırgan, o sırada scooter ile ilerlemekte olan Ali Haydar Özyıldırım'a bıçakla saldırdı. Bıçaklı saldırgandan kendisini korumaya çalışan ile Ali Haydar Özyıldırım boğuşma sırasında göğsünden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar koştu. Alkollü şahıs ise olayda kullandığı bıçağı parkın çimlerine sildikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ali Haydar Özyıldırım olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen talihsiz adam saldırıdan bir gün sonra 2 Kasım tarihinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ailesi yaşanan olayın akıl almaz olduğunu belirterek, "Artık sokakta yürürken bile can güvenliği yok insanın. Böyle bir şey nasıl olabilir" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Ali Haydar Özyıldırım

KORNEALARI BAĞIŞLANDI

Korkunç bir cinayete kurban giden Ali Haydar Özyıldırım'ın ailesi tarafından iki korneasını bağışladı. Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak iki hastaya ışık oldu. Kızı Kader Yanadur, "Babam melek gibi bir insandı. Hep zor durumdaki insanlara yardım ederdi. İki korneasın bağışladık." diye konuştu.

TUTUKLANDI

Yaşanan korkunç cinayetin ardından polis olaya şahit olan vatandaşların bilgisine başvururken, çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından saldırgan Sedat Demirören'i belirledi. Kamera incelemelerinde elindeki bıçakla yoldan geçmekte olan tanımadığı 4 kişiye saldıran ve 1 kişiyi ağır yaralayan saldırganın bıçakla yolda rahat tavırlarla yürüdüğü görüldü Ardından yakalanması için çalışma başlattı. Polis kısa süre sonra Sedat Demirören'i kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Sedat Demirören, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.