İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi
, bayram dönemi trafik yoğunluğu ve alınan güvenlik önlemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çiftçi, bayramların aile, özlem ve sevdiklerine kavuşma heyecanı olduğunu belirterek, bu anlamlı duyguların ülkenin yollarında taşındığını ifade etti. Trafik denetimlerindeki temel hedeflerinin cezalandırmak değil korumak olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti: "Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir, memlekete dönüş, çocukların sevinci ve sevdiklerine kavuşma heyecanı demektir. Bütün bu duygular, bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Bu nedenle güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır."