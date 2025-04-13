Yolsuzluktan tutuklu 14 kişi il dışına nakledildi

Aralarında İmamoğlu suç örgütünün tepe yöneticilerinden Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Necati Özkan'ın da olduğu 14 tutuklu Çorlu, Tekirdağ ve Kocaeli'ndeki cezaevlerine gönderildi. Tutukluların Silivri Cezaevi'nde Murat Ongun'un yönlendirmesiyle Avukatlar aracılığıyla bir iletişim ağı kurdukları, bu yolla itirafçı olmak isteyenlerin baskı altına alınarak engellenmeye çalışıldığı, nakil kararının bu nedenle alındığı öğrenildi.

İl dışına sevk edilen tutukluların isimleri ve nakledildikleri cezaevleri şöyle:

Murat Ongun: Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

Tuncay Yılmaz: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

Fatih Keleş: Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

Necati Özkan: Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

Hüseyin Köksal: Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

Mustafa Nihat Sütlaş: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

Serdal Taşkın: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

Murat Kapki: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

Adem Soytekin: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu

Murat İlbak: Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Ömür Yılmaz: Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Eyüp Subaşı: Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Fatoş Ayık: Gebze Kadın Kapılı Cezaevi