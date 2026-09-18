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Giriş Tarihi: 18.09.2026

Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı genç öldü

Yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı genç öldü
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Fatih'te kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Türkmenistan uyruklu Gahryman Shakirov'a (20) 2 minibüs çarptı ve hayatını kaybetti. Kaza, dün Aksaray Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Shakirov'a, Hamit B.'nin kullandığı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Shakirov'a bu sırada Bayram O. idaresindeki 34 ETD 826 plakalı başka bir minibüs daha çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Shakirov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs şoförleri gözaltına alındı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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