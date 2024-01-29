Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan balıkçı, öldü

Trabzon'un Yomra ilçesi Namık Kemal Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda dün Y.B. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan balıkçı Erol Yıldırım'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yomra ilçesinde balıkçılık yaptığı öğrenilen Yıldırım'a sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.