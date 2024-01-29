Haberler Yaşam Haberleri Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan balıkçı, öldü
Giriş Tarihi: 29.1.2024 14:34 Son Güncelleme: 29.1.2024 15:21

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan balıkçı, öldü

Trabzon’un Yomra ilçesinde yoldan karşıya geçmek isteyen 55 yaşındaki Erol Yıldırım’a otomobil çarptı. Kazada Yomra’da balıkçılık yaptığı öğrenilen hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan balıkçı, öldü

Trabzon'un Yomra ilçesi Namık Kemal Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda dün Y.B. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan balıkçı Erol Yıldırım'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yomra ilçesinde balıkçılık yaptığı öğrenilen Yıldırım'a sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Ankara’da kooperatif mağdurları bir araya geldi: 20 yılda bir arpa boyu yol alınmadı
Eşime çok âşığım çocuğuma onun adını verdim
Türkiye'nin illerinden kaç tanesinin adı sesli harfle başlar?
Gaziantep'te vahşet! Ailesine kurşun yağdırdı: 4 ölü 3 yaralı
Başkan Erdoğan: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de açıkladı: İstanbullulara müjdeler
İkiz kulelerin sırrı çözülmeden ABD’ye de dünyaya da huzur yok
Başak Demirtaş, ‘kurtarıcı’ İmamoğlu’nu strese soktu
ARKADAŞINA GÖNDER
Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan balıkçı, öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA