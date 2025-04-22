Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı: Ağır yaralandı

Kaza, Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda bir süre bekleyen Baydın Özcan, yolun karşısına geçmek istedi. Yolu yarılayan Özcan, koşar adımlarla seyir halindeki bir taksinin önünden geçtikten sonra sağ şeritten gelen otomobilin önünden de geçmeye çalıştı.

O sırada hızla gelen otomobil, Özcan'a çaptı. Kazanın etkisiyle Baydın Özcan savrularak yere düştü. Başından darbe alarak yaralanan Özcan, ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.