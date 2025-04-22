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Giriş Tarihi: 22.4.2025 12:26 Son Güncelleme: 22.4.2025 12:43

Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı: Ağır yaralandı

İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan Baydın Özcan'a hızla gelen bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Baydın Özcan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı: Ağır yaralandı

Kaza, Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımda bir süre bekleyen Baydın Özcan, yolun karşısına geçmek istedi. Yolu yarılayan Özcan, koşar adımlarla seyir halindeki bir taksinin önünden geçtikten sonra sağ şeritten gelen otomobilin önünden de geçmeye çalıştı.

O sırada hızla gelen otomobil, Özcan'a çaptı. Kazanın etkisiyle Baydın Özcan savrularak yere düştü. Başından darbe alarak yaralanan Özcan, ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı: Ağır yaralandı
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