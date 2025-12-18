Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 10 Aralık günü Belek turizm merkezi yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde işine gitmek üzere otel servisine binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Lala Topaç'a, otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Topaç'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Serik'teki özel hastanede tedavi altına alınan Topaç, durumunun ciddiyeti nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Topaç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Beş yıldızlı bir otelde ön büro personeli olarak çalıştığı belirtilen 1 çocuk annesinin cansız bedeni otopsi işlemler için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.