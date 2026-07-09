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Giriş Tarihi: 9.07.2026 04:45

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde D-100 kara yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
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Kaza, saat 23.00 sıralarında Bakırköy D-100 kara yolunun İncirli mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#BAKIRKÖY #İSTANBUL

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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
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