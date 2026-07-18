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Giriş Tarihi: 18.07.2026 12:59

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyon şoförü O.Y. gözaltına alınırken, cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti
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Kaza, saat 16.30 sıralarında Fatih Mahallesi 830. Yanyol'da meydana geldi. Avcılar istikametine seyreden O.Y. idaresindeki 34 KM 7258 plakalı kamyon, Garip Dede Türbesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kamyonun altında kalan ve üzerinde kimlik belgesi bulunmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü O.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza, nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, cenazenin ve aracın kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybetti
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