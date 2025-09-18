Haberler Yaşam Haberleri Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş tramvayın altında kaldı
Giriş Tarihi: 18.9.2025 16:45 Son Güncelleme: 18.9.2025 17:57

Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş tramvayın altında kaldı

İstanbul Beyoğlu Tophane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya tramvayın altında kaldı. Tramvay ile demir bariyerler arasında sıkışıp yaralanan vatandaş İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kaza, Tophane tramvay durağında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Kabataş'tan Eminönü istikametine giden tramvay yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Tramvay ile demir bariyerler arasına sıkışan kişiyi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü.

