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Giriş Tarihi: 16.06.2026 19:15

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı

İstanbul Beyoğlu’nda yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Hekmat Haji Khalaf'a (79) yolcu minibüsü çarptı. Khalaf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, minibüs şoförü Mustafa F. 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı
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Kaza, 15 Mayıs'ta saat 09.00 sıralarında Kulaksız Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Hekmat Haji Khalaf'a, Mustafa F. idaresindeki yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Khalaf ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hekmat Haji Khalaf, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa F. ise çıkarıldığı mahkemece 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSTANBUL

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Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya minibüs çarptı
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