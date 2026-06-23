Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu! Kazanın arkasından cinayet çıktı: Meğer Serdar Coşkun katilini daha önce…

GÜVENLİK KAMERALARI TEK TEK İNCELENDİ

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, S.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, S.Ö.'nün otomobilini, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oturduğu binanın önünde park edilmiş halde buldu. S.Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı S.T., bir süre sonra polisi arayıp teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Coşkun'un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.