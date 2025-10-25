Yolyemezler Çetesi’ne devlet yumruğu

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında "Yolyemezler Çetesi" olarak bilinen bazı şüphelilerin yasadışı bahis faaliyetleri yürüttükleri, üçüncü kişiler adına banka hesapları üzerinden bahisten elde edilen paraları akladıkları tespit edildi. Bahis sitelerine entegre panel sistemi kuran, aralarındaki finansal işlemlerin analizinde 15 milyar liralık işleme sahip oldukları belirlenen şüphelilerin, dijital materyalleri de ele geçirildi. Diğer delillerin toplanması, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Antalya, Bayburt ve Samsun'da düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.