Yön levhasına çarpan minibüsteki çift öldü

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, kontrolden çıkan Halil Kayıhan'ın (39) kullandığı minibüs, refüjdeki yön tabelasına çarptı. Ağır yaralanan Kayhan ve yanında bulunan eşi Derya Kayıhan (34) kaldırıldıkları hastane öldü. Eskişehir'deki diğer kazada ise Oktay Ş.'nin kullandığı otomobil, Ankara karayolunun Hoşnudiye Mahallesi yakınlarında refüjü aşarak karşı yola geçen otomobil, Demir Ü.'nün kullandığı kiremit yüklü TIR ve İdris A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. İkiye bölünen otomobildeki Rufi Coşkun (72) ölürken, sürücü ve 2 kişi yaralandı.Ankara Şereflikoçhisar'da, Alaaddin Akyüz'ün (58) kullandığı otomobille T.G.'nin kullandığı otomobil, Sandıklı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, aynı otomobilde bulunan Yaşar Akyüz (64) ve Alaaddin Akyüz kardeşler ölürken, diğer kardeşleri İbiş Akyüz ile otomobil sürücüsü T.G. ağır yaralandı.Gaziantep'in Araban ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Duran Çelik'e (73) plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Araban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik kurtarılamadı.Nevşehir'de, Mehmet Y.'nin kullandığı otomobil, ile Yusuf Ş.'nin kullandığı hafif ticari araç, Ürgüp bağlantı kavşağında çarpıştı. Hafif ticari araçtaki Sultan Metiner öldü.Edirne Uzunköprü'de C.K.'nın kullandığı plakasız motosiklet, kamyonetle çarpıştı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Erzincan'da, Erzurum karayolunda bisikletle giden Selahattin Çelik'e (76) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çelik, olay yerinde öldü.Samsun'un Terme ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Akbulut'a, Ö.A.'nün kullandığı otomobil çarptı. Akbulut olay yerinde öldü.Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Doğan (60) öldü.Adana'da Ercan Togay kullandığı motosikletle önündeki kamyona çarptı. Kazada Togay'ın arkasında oturan eşi Havva Togay öldü.