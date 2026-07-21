Yönetim paraları bahiste yedi, site iflasın eşiğine geldi

İstanbul Tuzla'daki 268 dairelik Fiyaka 3 Sitesi'nde, yaklaşık 3 yıldır toplanan aidatların usulsüz şekilde kişisel hesaplara aktarıldığı ve yasa dışı bahiste kullanıldığı iddiaları üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Yeni yönetimin incelemelerine göre, 2023-2026 döneminde kat maliklerinden tahsil edilen yaklaşık 32 milyon liranın karşılığında sitede herhangi bir bakım, onarım veya resmi ödeme yapılmadığı belirlendi. Eski yönetici Nihat Ö.'nün, site hesabından kendi hesaplarına toplam 22 milyon 595 bin lira aktardığı, doğalgaz ve ortak alan elektriklerinin kaçak bağlandığı, çalışanların maaşları ile SGK primlerinin ödenmediği öne sürüldü. Yeni yönetim, sitenin piyasaya yaklaşık 11,5 milyon TL borcu bulunduğunu, SGK borcunun ise 4.5 milyon TL'ye yaklaştığını açıkladı. Eski yönetim hakkında tehdit, usulsüzlük ve silahlı saldırı iddialarını da gündeme getiren site sakinleri, geçmişte yaşanan kurşunlama olayları ve baskılar nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek yetkililerden destek istedi. İddialara ilişkin savcılık başvurularının yapıldığı, 268 dairelik sitenin icra işlemleri ve mali yük nedeniyle iflasın eşiğine geldiği ifade edildi. İHA

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