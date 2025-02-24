Yönetmen Sinan Çetin’e imar soruşturması! İfadeye çağrıldı

Yönetmen Sinan Çetin'in Sarıyer'de bulunan bir arazisine izinsiz 4-5 adet kaçak yapı yaptırdığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ve suç duyurusu yapıldı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Çetin hakkında "Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık" ve "İmar Kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlattı.



İFADEYE ÇAĞRILDI

Başlatılan soruşturma kapsamında Sinan Çetin'in şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere 26 Şubat günü savcılığa davet edildi. Çetin'in çarşamba günü 10:30'da İmar Suçlar Bürosu'na ifade vermesi bekleniyor.