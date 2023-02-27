Yönetmen yanlış teşhisten öldü

YönetmenAydın Bağardı (64), böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Yönetmenin vefat haberini duyuran eşi, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Bağardı'nın, yanlış teşhis sonucu böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bağardı'nın cenazesi bugün öğle vakti Bilecik Merkez Şerifpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazını müteakip Bilecik Şehir Mezarlığı'na defnedilecek. Bağardı için 1 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Sinemacılığa TRT yapımlarında yardımcı yönetmenlikle başlayan Bağardı, "Tohum ve Toprak", "Kartallar Yüksek Uçar" ve "Dudaktan Kalbe" gibi dizilerde yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Yönetmenliğe 1991 yapımı "Ölürayak" filmiyle adım atan Bağardı, çok sayıda dizi, film ve belgesele imza attı. Bağardı, en son 2017'de "Osmanlı'dan Günümüze Hamallar" belgeselinin yapım ve yönetmenliğini üstlenmişti.