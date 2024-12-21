Yorgun mermiyle hayatını kaybeden Nisa’nın katili tutuklandı

Muş Yarpuzlu köyünde 20 Eylül 2024 günü saat 19:30'da evinin bahçesinde oyun oynarken nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Nisa Sönmez hayatını kaybetmişti. İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, olayın yaşandığı bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş edildiğini belirledi. Düğünde bulunanlara ait 12 tabanca ve olay yerinden toplanan 49 boş kovan ile Nisa'nın başından çıkarılan mermi çekirdeği, balistik inceleme için Van Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. İlk incelemede eşleşme sağlanamaması üzerine, bölgedeki ruhsatlı silahlar toplandı. 47 tabanca daha balistik incelendi.

Yapılan balistik analizler sonucunda, Nisa Sönmez'in ölümüne neden olan merminin 26 yaşındaki K.T.'ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan ateşlendiği ve olay yerinde bulunan 8 boş kovanın da bu silahla eşleştiği belirlendi. K.T., Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 20 Aralık 2024 tarihinde Muş'taki işyerinde gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından K.T., tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.