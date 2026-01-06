Yosun patlamasında çok sayıda balık telef oldu

Eyüpsultan'ın Pirinççi Mahallesi'ndeki gölette yaşanan yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık telef oldu. Kentte iki günlük lodostan dolayı Şahintepe'de bulunan Varan Göleti'nde, su sirkülasyonunun durması ve çevresel atıkların birikmesiyle yosun patlaması meydana geldi. Yaşanan yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık ölerek kıyıya vurdu. Balık ölümleri nedeniyle gölette kirlilik oluşurken çevreye de pis koku yayıldı.

İrili ufaklı çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması sonrasında ölü balıklar martılara yem oldu. Öte yandan kötü bir görüntünün ve çevre kirliliğinin ortaya çıktığı görüldü. Alınacak numunelerinin laboratuvar ortamında incelenerek, kirlilik düzeyi ve balık ölümlerinin nedenlerinin belirleneceği kaydedildi. Bu sonuçlara göre de göletin rehabilitasyonu için çalışmaların planlanması bekleniyor.