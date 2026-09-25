Youtube çocuk güvenliğine sırtını döndü

META
'nın, çocuk güvenliği tartışmaları kapsamında ABD'deki eyaletlerle 18 milyar dolarlık uzlaşmaya gitmesinin ardından gözler YouTube
'a çevrilirken, şirketten tepki çeken bir açıklama geldi. YouTube CEO'su Neal Mohan, benzer bir anlaşma yapmayı düşünmediklerini belirterek uzlaşma beklentilerine kapıyı kapattı. ABD'de açılan dava sonucu Meta'nın eyaletlerle 18 milyar dolarlık tarihi bir uzlaşmaya varmasının ardından YouTube'dan bu konuya ilişkin açıklama geldi. Mohan, "Platformumuzda gençlerin güvende olduğundan emin olmak için uzun süredir yatırımlar yapıyoruz. Bundan sonra YouTube'dan bekleyeceğiniz şey, bu tarz konulara eğilmeyi sürdüreceğimizdir" yorumunu yaptı. YouTube'un içerik olarak Meta'dan farklı olduğunu vurgulayan Mohan, şirketlerinin insanların oturma odasında izleyebileceği içerikler yayınlama peşinde olduğunu söyledi. Meta, sosyal medya platformlarının "çocukların ruh sağlığına zarar verdiği" suçlamasıyla ABD'de açılan davada 26 Ağustos'ta uzlaşmaya gitmişti.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör