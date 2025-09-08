YouTube çöktü mü, videolar neden açılmıyor? 8 Eylül 2025 Kullanıcılar YouTube erişim problemi yaşıyor!

Google'ın sahip olduğu popüler video platformu YouTube, 8 Eylül 2025 tarihinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar videoların açılmadığını, sayfanın yüklenmediğini ve içeriklere erişilemediğini belirtiyor. "YouTube çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek?" sorusu kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Peki, YouTube neden açılmıyor?
Sabah saatlerinden itibaren birçok kullanıcı, YouTube'da video açma, yorum yapma ve içerik yükleme gibi temel işlevlerde sorun yaşadığını rapor etti. Sorun hem mobil uygulamalarda hem de masaüstü sürümde etkili oldu.