YouTube çöktü mü, videolar neden açılmıyor? 8 Eylül 2025 Kullanıcılar YouTube erişim problemi yaşıyor!

Google'ın sahip olduğu popüler video platformu YouTube, 8 Eylül 2025 tarihinde erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Kullanıcılar videoların açılmadığını, sayfanın yüklenmediğini ve içeriklere erişilemediğini belirtiyor. "YouTube çöktü mü, sorun ne zaman düzelecek?" sorusu kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Peki, YouTube neden açılmıyor?