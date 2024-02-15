YouTuber Cemre Demirel’e dayak suçlaması: Sevgilisi de kız arkadaşını takside dövmüş

"AYIK OLSAM YAPMAZDIM, DÖVMEDİM BİR KERE VURDUM"



Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Cemre Demirel ise; "Ayık olsam asla yapmayacağım bir hataydı. Bu arada dövmedim sadece bir kere vurmuşum. Ben ona kendimde değilken istemeden zarar verdim. Ondan ayrılmak istememi kabullenmedi." dedi.