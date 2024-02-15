YouTuber Cemre Demirel’e dayak suçlaması: Sevgilisi de kız arkadaşını takside dövmüş

Sosyal medyada yayınladığı videolarda, kimi zaman tepki çeken kimi zaman da eleştirilen YouTuber Cemre Demirel, birlikte olduğu kadına fiziksel şiddet uyguladı.
Demirel'in yaşanan olaydan önce birlikte olduğu Nilsu isimli kadın, sosyal medya hesabından Demirel tarafından şiddete maruz bırakıldığını açıkladı.
Kadın, Cemre Demirel'in şiddet uyguladığını itiraf ettiği mesajlaşmalarını da yayınladı. Uyguladığı şiddet ifşalanan Cem Demirel'in, mesajlarda kendisini, "kendimde değildim" diyerek savunduğu ve şiddeti ifşalayan kadını suçladığı görüldü. Nilsu isimli kadın, konuyla ilgili açıklamasında, "Cemre Demirel gibi tehlikeli bir insanın başkasına bunu yaşatmasını istemediğim için açıklama kararı aldım" ifadesini kullandı.
"AYIK OLSAM YAPMAZDIM, DÖVMEDİM BİR KERE VURDUM"
Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Cemre Demirel ise; "Ayık olsam asla yapmayacağım bir hataydı. Bu arada dövmedim sadece bir kere vurmuşum. Ben ona kendimde değilken istemeden zarar verdim. Ondan ayrılmak istememi kabullenmedi." dedi.
ODA ARKADAŞINI TAKSİDE DÖVMÜŞ
Öte yandan bu olayların gündeme gelmesinin ardından iddiaya göre Cemre Demirel'in sevgilisi olan Nilsu'nun geçtiğimiz yıl bir oda arkadaşını taksi içinde darp ettiği videolar gündeme geldi.
Videoda Esen A. İsimli kadın beni bu arkada oturan kadın bu hale getirdi diyor.