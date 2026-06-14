Yozgat’ı dolu ve sel vurdu

Yozgat'ta etkili olan dolu ve yoğun yağış, özellikle Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağış sonrası bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, kırsal alanlarda tarım arazileri de olumsuz etkilendi.

Vatandaşlardan gelen sel ve tarımsal zarar ihbarları üzerine devletin ilgili kurumları hızla harekete geçti. Yozgat Valiliği koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında çok sayıda ekip sahada görev aldı.