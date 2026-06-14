Yozgat’ı dolu ve sel vurdu

Yozgat'ta etkili olan dolu ve yoğun yağış, özellikle Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aniden bastıran yağış sonrası bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, kırsal alanlarda tarım arazileri de olumsuz etkilendi.
Vatandaşlardan gelen sel ve tarımsal zarar ihbarları üzerine devletin ilgili kurumları hızla harekete geçti. Yozgat Valiliği koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında çok sayıda ekip sahada görev aldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan dolu ve yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve tarımsal zarar ihbarlarının yakından takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, "İl Özel İdaresi, Karayolları, Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz sahadaki çalışmalarına ivedilikle başlamıştır" ifadelerine yer verildi.
ULAŞIM VE GÜVENLİK İÇİN YOĞUN MESAİ
Yağışlardan etkilenen bölgelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerin kritik noktalarda çalışma yürüttüğü bildirildi.
Özellikle su taşkınlarının yaşandığı alanlarda gerekli önlemlerin alındığı, yol güvenliğinin sağlanması ve olası risklerin önüne geçilmesi için kurumların koordineli şekilde hareket ettiği kaydedildi.
Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmalarını ve olumsuz hava şartları nedeniyle yapılan uyarıları takip etmelerini istedi.
TARIM EKİPLERİ SABAH SAHAYA İNİYOR
Dolu ve sağanak yağışın en fazla etkilediği alanların başında tarım arazileri geldi. Bölgede ekili alanlarda zarar oluştuğuna yönelik ihbarların ardından İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri de harekete geçti.
Yozgat Valiliği, tarımsal alanlarda meydana gelen zararların tespit edilmesi amacıyla uzman ekiplerin sabah saatlerinden itibaren sahada inceleme yapacağını duyurdu.
Gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda dolu ve selin tarımsal üretime verdiği zararın boyutunun netlik kazanması bekleniyor.