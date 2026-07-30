Yozgat’ta akılalmaz dolandırıcılık oyunu! 10 dakika içinde yüz binlerce lira dolandırıldı: Meğer emekli bankacı…

ADINA 130 BİN LİRA KREDİ ÇEKİLDİ

Özkan'ın adına 130 bin lira kredi çekildiği anlaşıldı. Suçluların yakalanması için gerekli şikayetlerde bulunan Özkan, yaklaşık 1 buçuk yıldır bu konudan dolayı mağdur olduğunu ifade etti.

"DİJİTAL BANKANCILIKTAN DOLANDIRILDIĞIMI SÖYLEDİLER"



Bir kamu bankasından 27 yıl önce emekli olan Hasan Özkan, düğün yapacağı esnada bir kamu bankasından kredi çektiğini ifade etti. Özkan, "Bana bir telefon geldi. Kamu bankasının kredi departmanından olduğunu anlattı. Çekerek'te bulunan o kamu bankası personelinin adını vererek benim telefonumu aldığını, eşim ve benim sigorta yaptırdığımız benim adıma 65 bin eşimin adına 55 bin kredi alacağımızın olduğunu talep etti. Iban verin, gönderelim dediler. Oğlum Alpaslan Özkan'ın ibanını verdim. 'Tamam hesabınıza parayı gönderiyoruz' dediler. Bu para bizim hesabımıza gelmedi, ben şüphelendim. Oğlumla Çekerek'teki kamu bankasına geldik. Geldiğimizde banka kapanmıştı. Ben kimliğimi gösterdim. Hesabıma baktırdım. Bana dijital bankacılıktan dolandırıldığımı söylediler" dedi.