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Giriş Tarihi: 6.08.2026 23:05

Yozgat’ta feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!

Yozgat'ta meydana gelen olayda, minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Yozgat’ta feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!
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Kaza, Yozgat merkez ilçesi D-795 karayolu Deremahal köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, Yozgat istikametine seyir halindeki H.S. idaresindeki minibüs, Deremahal köyü yolundan anayola çıkan S.E. idaresindeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet, jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Seyit Erçin ve Süleyman Elmalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi ise ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#YOZGAT #KAZA

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Yozgat’ta feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!
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