Yozgat’ta KKKA dehşeti: 16 yaşındaki Mehmet Akkaya kurtarılamadı!

Akdağmadeni ilçesine bağlı Dikilitaş Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Akkaya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle yaklaşık üç gündür hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Akkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Akkaya'nın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Merhum Dağıstan Akkaya'nın oğlu olan Mehmet Akkaya, AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları ÜNİAK Başkanı İremnur Akkaya'nın kardeşiydi.