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Giriş Tarihi: 4.06.2026 13:56

Yozgat’ta KKKA dehşeti: 16 yaşındaki Mehmet Akkaya kurtarılamadı!

Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sonrası 3 gündür hastanede tedavi gören 16 yaşındaki Mehmet Akkaya hayatını kaybetti.

Tarık YILMAZ Tarık YILMAZ Yaşam
Yozgat’ta KKKA dehşeti: 16 yaşındaki Mehmet Akkaya kurtarılamadı!
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Akdağmadeni ilçesine bağlı Dikilitaş Köyü nüfusuna kayıtlı Mehmet Akkaya Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle yaklaşık üç gündür hastanede tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Akkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Akkaya'nın vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Merhum Dağıstan Akkaya'nın oğlu olan Mehmet Akkaya, AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları ÜNİAK Başkanı İremnur Akkaya'nın kardeşiydi.

TOPRAĞA VERİLECEK

Akdağmadeni Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Mehmet Akkaya'nın 4 Haziran Perşembe günü öğle namazına müteakip Akdağmadeni Merkez Haseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Akdağmadeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#YOZGAT

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Yozgat’ta KKKA dehşeti: 16 yaşındaki Mehmet Akkaya kurtarılamadı!
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