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Giriş Tarihi: 3.06.2026 12:12

Yozgat’ta korkunç kaza! Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Yozgat’ın Boğazlıyan-Sarıkaya kavşağında meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki 2 otomobil dönüş yolunda kafa kafaya çarpıştı. Ekiplerin peş peşe geldiği feci olayda 7 kişi yaralandı. İşte detaylar…

İHA
Yozgat’ta korkunç kaza! Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
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Edinilen bilgilere göre kaza Boğazlıyan-Sarıkaya kavşakta meydana geldi. P.Ö. idaresindeki 06 JZ 007 plakalı otomobil, Sarıkaya istikametinden Boğazlıyan istikametine seyir halindeyken 66 NH 840 plakalı M.E. idaresindeki Hyundai marka otomobille çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler de dahil toplan 7 kişi yaralandı. Yaralıların 6'sının Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne, birinin ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YOZGAT #KAZA

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Yozgat’ta korkunç kaza! Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
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