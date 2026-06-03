Yozgat’ta korkunç kaza! Kavşakta 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre kaza Boğazlıyan-Sarıkaya kavşakta meydana geldi. P.Ö. idaresindeki 06 JZ 007 plakalı otomobil, Sarıkaya istikametinden Boğazlıyan istikametine seyir halindeyken 66 NH 840 plakalı M.E. idaresindeki Hyundai marka otomobille çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler de dahil toplan 7 kişi yaralandı. Yaralıların 6'sının Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne, birinin ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör