Yozgat’ta okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Yozgat’ta kar tatili olacak mı?

Kış şartlarının etkisini sürdürdüğü Yozgat'ta, Pazartesi sabahı için tahmin edilen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı "Yozgat'ta okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuyla ilgili son dakika duyuruları için gözler Valilikten gelecek habere çevrildi.
YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Valilik henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. İlerleyen saatlerde tatil kararı verilmesi halinde detaylar haberimize eklenecek.
METEOROLOJİ UYARDI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Yozgat da yer alıyor.
11.01.2026 Pazar akşam saatlerinden itibaren Sivas çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Karaman'ın yüksekleri ve Konya'nın güneyinin yüksekleri, 12.01.2026 Pazartesi ilk saatlerden itibaren Kayseri'nin ve Niğde'nin yüksekleri ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı bekleniyor. Yağışların Salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.