Yozgat’ta okullar tatil mi? 12 Ocak 2026 Pazartesi Yozgat’ta kar tatili olacak mı?

METEOROLOJİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in doğusu dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak, rüzgar ve kar yağışı için sarı kodla uyarıda bulunduğu iller arasında Yozgat da yer alıyor.

11.01.2026 Pazar akşam saatlerinden itibaren Sivas çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Karaman'ın yüksekleri ve Konya'nın güneyinin yüksekleri, 12.01.2026 Pazartesi ilk saatlerden itibaren Kayseri'nin ve Niğde'nin yüksekleri ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) kar yağışı bekleniyor. Yağışların Salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.