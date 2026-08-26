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Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:00

Yozgat'ta "sazan sarmalı" tuzağı: Dev dolandırıcılık oyunu son anda bozuldu

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde otomobilini satmak isteyen vatandaş, kendisini doktor olarak tanıtan şahsın "sazan sarmalı" yöntemiyle kurduğu dolandırıcılık tuzağını fark etti. Durumu polise bildiren araç sahibi, aracını almaya gelen alıcıların 890 bin lira mağdur olmasını son anda engelledi.

İHA Yaşam
Yozgat’ta sazan sarmalı tuzağı: Dev dolandırıcılık oyunu son anda bozuldu
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilini satmak isteyen bir vatandaş, ikinci el araç piyasasında sıkça başvurulan 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırılacakken durumu son anda fark ederek polisin yardımına başvurdu.

KAPORA GÖNDEREREK DOLANDIRMAYA ÇALIŞTI

İlan sahibi Sedat Çöker'in otomobilini 1 milyon 295 bin liraya satın almak vaadiyle kapora gönderen ve kendisini doktor olarak tanıtan şüpheli İ.C., aynı aracı ruhsat sahibinden habersiz şekilde başka vatandaşlara 890 bin liraya satmaya çalıştı. Durumdan şüphelenerek polise başvuran Çöker, aracını almaya gelen Konyalı alıcıların mağdur olmasını ve büyük bir maddi kaybı önledi.

"2 BİN LİRA KAPORA GÖNDERDİKTEN SONRA İLANI KALDIRMAMI İSTEDİ"

Çöker anlaşma sağlandıktan sonra başından geçenleri şöyle anlattı: "Anlaştıktan sonra gelemeyeceğini dayısının çocuklarının geleceğini söyledi. 'Satışı onların adına vereceksin, paranı ben senin hesabına göndereceğim' dedi. Ben o şekilde kabul etmedim. Arabamı kime satarsam o arkadaşın IBAN'ından bana güvenli ödeme karşılığında geçmesini istediğimi söyledim. O da kabul etti. Anlaştıktan sonra arabamı ilandan kaldırmamı söyledi. 2 bin lira kapora gönderdi. İlanı kaldırdım. Kaldırdıktan sonra biri yeni bir hesap açarak benim arabamın fotoğrafını plakasını kapatıp 890 bin liraya Konya'dan gelen arkadaşlara satmış. Konya'dan gelen arkadaşlar aracı 890 bin lira olarak almaya geldiklerini söyledi."

"EMNİYET MENSUPLARI BİZİ UYARMASAYDI KONYA'DAN GELENLER ÇOK MAĞDUR OLACAKTI"

İlan sahibi Sedat Çöker Konya'dan gelenlerin dolandırıcılık tuzağına düşmemesi için emniyet mensuplarından yardım istediğini belirtti. Göçer, "Hemen yardımımıza geldiler. Durumu izah ettik. Emniyet mensupları dolandırıcı olduğunu söyledi. Arabayı sattığım kişiyi aradım. Arabayı kaça sattığımı sordum. 1 milyon 295 bin lira, dedi. Öbür adama da benim arabamı benim haberim olmadan 890 bin liraya satmış. Emniyet mensupları bizi uyarmasaydı Konya'dan gelen vatandaş çok mağdur olacaktı. Parası gidecekti. İlçe Emniyet Müdürümüz olmak şartıyla emniyet mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Büyük bir dolandırıcılığın önüne geçmiş olduk" dedi. Şüpheli İ.C.'nin hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#YOZGAT #KONYA

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Yozgat'ta "sazan sarmalı" tuzağı: Dev dolandırıcılık oyunu son anda bozuldu
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