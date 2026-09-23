Yozgat’ta yürekler ağza geldi! O ihbar ekipleri harekete geçirdi: Tam 40 dakika boyunca...

'40 DAKİKA BOYUNCA ZİLE BASTIK'



Yaşlı kadının komşularından Selma Kolcu "Komşu teyzemiz yalnız yaşayan birisi. Komşuları olarak kontrol ediyoruz. Bugün sabah kontrol ettiğimde 40 dakikaya yakın ziline basmama rağmen ve kapı deliğinden baktığımda hareket etmediğini gördüm. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedim. Çok mutluyum, iyi olmasına çok sevindim. Komşu da olsak bir aile gibiyiz. Komşuluk bence böyle olmalı. Herkes birbirine sahip çıkmalı" cümlelerine yer verdi. Yaşlı kadının sağ sağlim bulunmasıyla herkes derin bir nefes aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör