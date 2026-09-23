Haberler Yaşam Haberleri Yozgat’ta yürekler ağza geldi! O ihbar ekipleri harekete geçirdi: Tam 40 dakika boyunca...
Giriş Tarihi: 23.09.2026 13:24

Yozgat’ta yürekler ağza geldi! O ihbar ekipleri harekete geçirdi: Tam 40 dakika boyunca...

Yozgat'ta meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Haber alamadıkları komşularının hayatından endişe edip ihbarda bulundular. Ekiplerin geldiği olayda kadın evinde bulundu. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Yozgat’ta yürekler ağza geldi! O ihbar ekipleri harekete geçirdi: Tam 40 dakika boyunca...
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay bugün öğle saatlerinde kent merkezi Lise Caddesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Komşuları tek başına yaşayan Mevlüde Aksoy'tan haber alamadı. Ziline defalarca bastılar ama açan olmadı. Komşuları, telefon çağrılarına da cevap vermeyince Aksoy'un hayatından endişe etti. Komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Olay yerine sağlık, emniyet ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri kapının kilidini açtı. Emniyet ve sağlık ekipleri içeri girdiğinde yaşlı kadın koltukta uyur vaziyette bulundu.

'NAMAZDAN SONRA İÇİM GEÇMİŞ'

Şeker hastası olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Mevlüde Aksoy, "Sabah namazını kıldıktan sonra uyumuşum. Aslında yatmazdım ama bugün olacak var ya. Allah'a şükür bir şeyim yok. Şekerim yüksek, bacağım belim ağrıyor başka bir şeyim yok. O hastalık değil Allah'a şükür" dedi.

'40 DAKİKA BOYUNCA ZİLE BASTIK'

Yaşlı kadının komşularından Selma Kolcu "Komşu teyzemiz yalnız yaşayan birisi. Komşuları olarak kontrol ediyoruz. Bugün sabah kontrol ettiğimde 40 dakikaya yakın ziline basmama rağmen ve kapı deliğinden baktığımda hareket etmediğini gördüm. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedim. Çok mutluyum, iyi olmasına çok sevindim. Komşu da olsak bir aile gibiyiz. Komşuluk bence böyle olmalı. Herkes birbirine sahip çıkmalı" cümlelerine yer verdi. Yaşlı kadının sağ sağlim bulunmasıyla herkes derin bir nefes aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YOZGAT

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat’ta yürekler ağza geldi! O ihbar ekipleri harekete geçirdi: Tam 40 dakika boyunca...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA