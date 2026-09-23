Yozgat’ta yürekler ağza geldi! O ihbar ekipleri harekete geçirdi: Tam 40 dakika boyunca...

Edinilen bilgiye göre olay bugün öğle saatlerinde kent merkezi Lise Caddesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında meydana geldi. Komşuları tek başına yaşayan Mevlüde Aksoy'tan haber alamadı. Ziline defalarca bastılar ama açan olmadı. Komşuları, telefon çağrılarına da cevap vermeyince Aksoy'un hayatından endişe etti. Komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
EKİPLER ALARMA GEÇTİ
Olay yerine sağlık, emniyet ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri kapının kilidini açtı. Emniyet ve sağlık ekipleri içeri girdiğinde yaşlı kadın koltukta uyur vaziyette bulundu.
'40 DAKİKA BOYUNCA ZİLE BASTIK'
Yaşlı kadının komşularından Selma Kolcu "Komşu teyzemiz yalnız yaşayan birisi. Komşuları olarak kontrol ediyoruz. Bugün sabah kontrol ettiğimde 40 dakikaya yakın ziline basmama rağmen ve kapı deliğinden baktığımda hareket etmediğini gördüm. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden destek istedim. Çok mutluyum, iyi olmasına çok sevindim. Komşu da olsak bir aile gibiyiz. Komşuluk bence böyle olmalı. Herkes birbirine sahip çıkmalı" cümlelerine yer verdi. Yaşlı kadının sağ sağlim bulunmasıyla herkes derin bir nefes aldı.