Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:03

YSK 135 memur alımı yapacak! Yüksek Seçim Kurulu personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Yüksek Seçim Kurulu, 2026 yılına istihdamla giriyor. 30 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere farklı branşlarda toplam 135 personel alımı yapılacak. Kariyer Kapısı üzerinden alınacak başvurular için KPSS taban puanı ve özel şartlar belli oldu. Peki, YSK memur alımı başvuruları ne zaman başlayacak, zabıt katibi, sekreter ve şoför alımı başvuru şartları neler? İşte YSK 2026 personel alımı rehberi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla düğmeye bastı. Açıktan atama ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlan, memur adayları için yeni yılın ilk fırsatlarından olacak. Görev alacak yeni personeller için lise, ön lisans ve lisans mezuniyet şartları aranıyor. İşte, YSK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları:

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: YSK 135 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatında görev alacak zabıt katibi, sekreter, şoför, bekçi ve hizmetli kadrolarına 135 kişi alınacak. Bu kapsamda başvurular 14 Ocak tarihinde Kariyer Kapısı üzerinden başlayacak ve 25 Ocak tarihinde sona erecek.

YSK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak:

- Türk vatandaşı olmak,

- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanun'un 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak, - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3. 2024 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, Ön Lisans mezunları için KPSSP93, Orta Öğretim mezunları için KPSSP94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

4. Adayların başvurunun son günü (25/01/2026) itibarıyla aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

5. Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atanma süresince ilgili birime teslim edilecektir.

ÖZEL ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YSK PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADROLARI

Zabit Katibi 110

Sekreter 5

Şoför 5

Bekçi 3

Hizmetli 12

